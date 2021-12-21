Эксперты оценили шансы Свитолиной выиграть Australian Open

Лучший результат украинки в Мельбурне – четвертьфинал

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Букмекеры оценили шансы теннисистки Элины Свитолиной выиграть Australian Open-2022.

По мнению экспертов, украинка не входит в число главных соискателей трофея. Коэффициент на ее победу 21. Такие же шансы на успех имеет Паула Бадоса из Испании.

Главный фаворит на то, чтобы выиграть Открытый чемпионат Австралии – первая ракетка мира Эшли Барти, на которую можно поставить за 6. Чуть менее предпочтительными выглядят шансы действующей чемпионки Наоми Осаки – 6,5.

На Australian Open Свитолина дважды доходила до четвертьфинала (2018, 2019).

Напомним, Свитолина вошла в топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.