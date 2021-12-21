Свитолина, Костюк и Калинина сохранили свои позиции в рейтинге WTA
Эксперты оценили шансы Свитолиной выиграть Australian Open
Лучший результат украинки в Мельбурне – четвертьфинал
21 декабря 18:02
Фото: Getty Images
Букмекеры оценили шансы теннисистки Элины Свитолиной выиграть Australian Open-2022.
По мнению экспертов, украинка не входит в число главных соискателей трофея. Коэффициент на ее победу 21. Такие же шансы на успех имеет Паула Бадоса из Испании.
Главный фаворит на то, чтобы выиграть Открытый чемпионат Австралии – первая ракетка мира Эшли Барти, на которую можно поставить за 6. Чуть менее предпочтительными выглядят шансы действующей чемпионки Наоми Осаки – 6,5.
На Australian Open Свитолина дважды доходила до четвертьфинала (2018, 2019).
Напомним, Свитолина вошла в топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.
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