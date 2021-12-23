На Australian Open не будет линейных судей
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Экс-первая ракетка будет стартовать сразу в основной сетке
14:42
Энди Маррей / фото - Getty Images
Организаторы Australian Open предоставили экс-первой ракетке мира, британцу Энди Маррею (ATP № 134) wild card, сообщает пресс-служба турнира.
Таким образом Маррей избежит квалификации и будет стартовать сразу в основе турнира. Стоит отметить, что в минувшем сезоне британец также получил специальное приглашение от организаторов, однако не смог выступить на турнире из-за коронавируса.
Ранее стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open.
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