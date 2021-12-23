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Энди Маррей получил wild card на Australian Open

Экс-первая ракетка будет стартовать сразу в основной сетке
Теннис Grand Slam
14:42
Энди Маррей получил wild card на Australian Open
Энди Маррей / фото - Getty Images

Организаторы Australian Open предоставили экс-первой ракетке мира, британцу Энди Маррею (ATP № 134) wild card, сообщает пресс-служба турнира.

Таким образом Маррей избежит квалификации и будет стартовать сразу в основе турнира. Стоит отметить, что в минувшем сезоне британец также получил специальное приглашение от организаторов, однако не смог выступить на турнире из-за коронавируса.

Ранее стало известно, когда состоится жеребьевка Australian Open.

 

Михаил Рыбак
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