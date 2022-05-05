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Энди Маррей снялся с Masters в Мадриде

Британец прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни
Теннис ATP
17:40
Энди Маррей снялся с Masters в Мадриде
Энди Маррей / фото - Getty Images

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей снялся с матча третьего круга Masters в Мадриде.

Подробные причины такого решения не известны. Сообщается, что британец прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни.

Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон украинским детям.

Рене Тер Велде
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