Маррей: «Я и сам не ангел, но поведение Зверева просто недопустимо»
Энди Маррей снялся с Masters в Мадриде
Британец прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни
Энди Маррей / фото - Getty Images
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей снялся с матча третьего круга Masters в Мадриде.
Подробные причины такого решения не известны. Сообщается, что британец прекратил свои выступления на грунтовом турнире в столице Испании из-за болезни.
Энди Маррей пожертвует все призовые за сезон украинским детям.
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