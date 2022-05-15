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Энди Маррей снялся с Roland Garros

Британец планирует пропустить весь грунтовый сезон
Теннис Grand Slam
20:30
Энди Маррей снялся с Roland Garros
Энди Маррей / фото - tennishead.net

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей снялся с Grand Slam Roland Garros.

Британский теннисист ранее заявил, что планирует пропустить весь грунтовый сезон, чтобы сосредоточиться на подготовке к траве.

Тем не менее, на прошлой неделе Маррей взял wild card в Мадрид, где прошел два круга, прежде чем снялся из-за болезни. Энди также снялся с квалификации Masters в Риме.

Рене Тер Велде
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