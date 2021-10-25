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Энн Ли деклассировала обидчицу Свитолиной и стала чемпионкой турнира в Тенерифе

Американка отдала своей сопернице лишь 5 геймов
Теннис WTA
08:40
Энн Ли деклассировала обидчицу Свитолиной и стала чемпионкой турнира в Тенерифе
Энн Ли / Фото - jioforme.com
60-я ракетка мира, американская теннисистка Энн Ли, в финале турнира в Тенерифе (Испания) уверенно переиграла колумбийку Марию Осорио со счетом 6:1, 6:4.

За чуть более часа матча Энн оформила один эйс и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 63-й рейтинга WTA номер реОсорио один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.

Титул турнира на Тенерифе стал для Ли первым в сезон и карьере, принеся ей €23,548 призовых и 280 очков рейтинга. Осорио заработала €13,224 и 180 очков.

Благодаря этому результату Ли станет 48-й ракеткой мира, а Осорио – 53-й.

Напомним, на турнире в Тенерифе Осорио в первом раунде переиграла украинку Элину Свитолину (7:5, 3:6).
Владимир Кириченко
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