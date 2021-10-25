Энн Ли деклассировала обидчицу Свитолиной и стала чемпионкой турнира в Тенерифе

Американка отдала своей сопернице лишь 5 геймов



Энн Ли / Фото - jioforme.com

60-я ракетка мира, американская теннисистка, в финале турнира в Тенерифе (Испания) уверенно переиграла колумбийкусо счетом 6:1, 6:4.За чуть более часа матча Энн оформила один эйс и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. В свою очередь, 63-й рейтинга WTA номер реОсорио один раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, допустив три двойные ошибки.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.Титул турнира на Тенерифе стал для Ли первым в сезон и карьере, принеся ей €23,548 призовых и 280 очков рейтинга. Осорио заработала €13,224 и 180 очков.Благодаря этому результату Ли станет 48-й ракеткой мира, а Осорио – 53-й.Напомним, на турнире в Тенерифе Осорио в первом раунде переиграла украинку