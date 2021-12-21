Киргиос: «Нельзя запрещать невакцинированным игрокам выступать на турнирах»
Эпатажный Киргиос получил wild card на Australian Open-2022
26-летний австралиец сыграет на домашнем «мэйджоре»
15:55
Ник Киргиос / Фото - sportscenterdirect.comАвстралийский теннисист, ныне занимающий 93-ю строчку рейтинга АТР, Ник Киргиос, сыграет на Australian Open-2022, который стартует 4 января.
26-летний Киргиос получил wild card в основную сетку турнира.
Напомним, в прошлом году Киргиос дошел до третьего раунда австралийского «мэйджора»,где проиграл австрийцу Доминику Тиму.
Ранее Киргиос высказался относительно обязательной вакцинации для участия на крупных спортивных турнирах.
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