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Эрбер: «Джокович недостоин того приема, который ему окажут в Австралии»

Восьмая ракетка мира в паре – о допуске серба на AO
Теннис Grand Slam
13:42
Эрбер: «Джокович недостоин того приема, который ему окажут в Австралии»
Пьер-Юг Эрбер / фото - Getty Images

Восьмая ракетка мира в паре Пьер-Юг Эрбер в интервью порталу Tennis World прокомментировал новость о том, что Новак Джокович получил допуск на Australian Open, хоть сам Эрбербудет вынужден пропустить турнир из-за официального отказа вакцинироваться.

«Я не шокирован и не обижен. Не думаю, что только Новак получил медотвод. Но я не хотел бы быть на его месте, потому что его примут не так, как должны принимать первую ракетку мира. Если заявку одобрили, значит есть уважительные причины. Хотя мне казалось, что после суровых условий, которые были в Австралии в прошлом году, ему ответят отрицательно. Так что я приятно удивлен.

Непривитый человек имеет право работать. Но сейчас будущее для непривитых кажется довольно безрадостным. Мне до сих пор не удалось сделать прививку. Когда я принял решение не вакцинироваться, то знал, что это может поставить под угрозу поездку в Австралию или США. Каждый день думаю о том, как лучше поступить.

Я не просил, чтобы мне предоставили исключение. У меня нет уважительной причины. Нет антител: я сдавал отрицательный тест. УЗИ сердца тоже не показало ничего особенного».

Напомним, Маррей также не в восторге от того, что Джоковичу дали медотвод.

 

 

Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Пьер-Юг Эрбер

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