Эрбер: «Джокович недостоин того приема, который ему окажут в Австралии»

Пьер-Юг Эрбер / фото - Getty Images

Восьмая ракетка мира в паре Пьер-Юг Эрбер в интервью порталу Tennis World прокомментировал новость о том, что Новак Джокович получил допуск на Australian Open, хоть сам Эрбербудет вынужден пропустить турнир из-за официального отказа вакцинироваться.

Непривитый человек имеет право работать. Но сейчас будущее для непривитых кажется довольно безрадостным. Мне до сих пор не удалось сделать прививку. Когда я принял решение не вакцинироваться, то знал, что это может поставить под угрозу поездку в Австралию или США. Каждый день думаю о том, как лучше поступить.

Я не просил, чтобы мне предоставили исключение. У меня нет уважительной причины. Нет антител: я сдавал отрицательный тест. УЗИ сердца тоже не показало ничего особенного».