Еще одна украинская победа в Москве. Цуренко вышла в финал квалификации Кубка Кремля

Матч завершился в двух партиях

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Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в финал квалификации турнира WTA 500 в Москве, добыв победу над Ребеккой Шрамковой из Словакии (WTA 177) – 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 19 минут. За это время 149-я ракетка мира Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и выиграла 5 геймов на приеме. Ее соперница сделала 2 эйса, 2 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 2 брейк-поинта.

За выход в основную сетку турнира Цуренко сыграет против представительницы Германии Анны-Лены Фридзам.

Напомним, в мужском турнире в финал квалификации вышел Илья Марченко.

Призовой фонд мужской части турнира составляет $779,515, женской – $565,530.