Это может быть конец карьеры. Циципасу требуется операция на локте

Без нее теннисист не сможет нормально играть

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4-я ракетка мира грек Стефанос Циципас проходит курс лечения после травмы локтя.

По информации портала Sky Sport Italia, если Циципас захочет продолжать профессиональную карьеру, ему необходимо лечь на операционный стол. Источник сообщает, что грек уже обратился к специалисту, который ранее помогал с подобной травмой Новаку Джоковичу.

Стефанос пока не дал согласие на операцию и не принял решение о своем будущем в Туре.

Напомним, из-за травмы локтя Циципас снялся с Итогового турнира.