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«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса
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12:22
Александр Зверев / Фото - nypost.comЧетвертая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не примет участия на финальном турнире Кубка Дэвиса.
Цитирует Зверева Tennis World.
«Формат нужно менять, я давно это говорю. И я человек, который держит свое слово. Хочу выиграть Кубок Дэвиса, но это уже не тот турнир. Мне нужен настоящий».
Финальный этап турнира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Австрии, Испании и Италии.
А тем временем АТР опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.
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