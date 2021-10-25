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«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса

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Теннис Кубок Дэвиса
12:22
«Это уже не тот турнир. Я хочу выиграть настоящий». Зверев не сыграет в финале Кубка Дэвиса
Александр Зверев / Фото - nypost.com
Четвертая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что не примет участия на финальном турнире Кубка Дэвиса.

Цитирует Зверева Tennis World.

«Формат нужно менять, я давно это говорю. И я человек, который держит свое слово. Хочу выиграть Кубок Дэвиса, но это уже не тот турнир. Мне нужен настоящий».


Финальный этап турнира пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Австрии, Испании и Италии.

А тем временем АТР опубликовал обновленный рейтинг мужского Тура.


Владимир Кириченко
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