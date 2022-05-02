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Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon

Однак заявив, що мало що має значення на фоні того, що відбувається в Україні
Теннис ATP
07:25
Фанатів поменшає. Рафаель Надаль висловився проти відсторонення російських гравців з Wimbledon
Мовчазний на тему війни росіянин Данііл Мєдвєдєв і Рафаель Надаль / Фото -

Володар рекордних 21 титулу Grand Slam Рафаель Надаль висловився на тему відсторонення російських і білоруських тенісистів від Wimbledon. Щоправда, про білорусів іспанець не сказав ні слова. Його цитує The Guardian:

«Думаю, це дуже несправедливо стосовно моїх російських товаришів по тенісу, моїх колег. Вони не винні в тому, що зараз відбувається з війною.

На турнірах Великого шолома розігрують 2 000 очок – вони дуже важливі. Ми повинні брати участь у цих турнірах. Тому подивимося, яких заходів вживатиме Рада гравців АТР.

Зрештою, те, що відбувається в нашій грі, не має жодного значення, коли ми бачимо, як багато людей вмирає і страждає. Бачимо погану ситуацію, яка склалася в Україні».

Нагадаємо, Леся Цуренко заявила, що в українських тенісистів є підстави вимагати тотального бану російських і білоруських тенісистів.

Сергей Лукьяненко
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Теги

Рафаэль Надаль Wimbledon

Комментарии 1

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2 мая 2022г. 07:47
Ещё один ватник в мире тенниса.
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