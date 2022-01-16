Федеральный суд Австралии объявил перерыв по делу Джоковича

Точное время оглашения решения пока неизвестно

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Федеральный суд Австралии объявил перерыв по делу первой ракетки мира Новака Джоковича. Для принятия решения суду необходимо время. Точное время оглашения решения пока неизвестно.

Председательствующий судья Джеймс Олсоп заявил следующее:

«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернемся сегодня днем или завтра утром, чтобы решить вопрос как можно лучше. Все подробности будут объявлены дополнительно».

Из-за того, что решение суда откладывается, Новак Джокович рискует пропустить Australian Open – независимо от того, позволят ему остаться в Австралии или нет.