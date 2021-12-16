Федерер: «Раньше меня постоянно выгоняли с тренировок»
Федерер 19-й раз кряду был удостоен награды ATP. Швейцарец – любимчик болельщиков
Легенда тенниса продолжает покорять сердца фанатов
Роджер Федерер / Фото - TwitterATP на своем официальном сайте продолжает обладателей ежегодных наград.
Любимым игроком болельщиков 19-й раз подряд признан экс-первая ракетка мира, легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Начиная с 2000 года, этот приз получал лишь швейцарец, россиянин Марат Сафин (дважды) и бразилец Густаво Куэртен.
Любимой парой болельщиков впервые стали французы Николя Маю и Пьер-Уг Эрбер.
«Новичком года» был признан 21-летний Дженсон Бруксби. В сезоне-2021 он поднялся с 307-й строчки рейтинга на 56-ю, вышел в финал турнира в Ньюпорте, в 1/2 финала в Вашингтоне и Антверпене, а также во вторую неделю US Open.
Ранее Федерер рассказал о начале своей теннисной карьеры.
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