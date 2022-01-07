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Федерер: «20 лет назад Wimbledon испортил мне остаток сезона»
Титулованный швейцарец – о выступлении на британских кортах
07 января 15:00
Роджер Федерер / Фото - tennisworldusa.orgЭкс-первая ракетка мира, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер вспомнил свое выступление на Wimbledon-2001.
Цитирует Федерера Tennis World.
«На том турнире я получил травму паха и в итоге не играл перед US Open. В Нью-Йорке добрался до четвертого круга, но после этого были еще трудности и повреждения. Я долго не мог набрать форму, так что Wimbledon испортил мне остаток сезона».
«Я был жутко разочарован, потому что верил, что отберусь на Итоговый. На самом деле, шансов у меня не было, потому что после травы я не мог найти ритм».
Также Федерер рассказал о своей юности и начале теннисной карьеры.
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