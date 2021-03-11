Федерер: «Доволен тем, как себя чувствую»

Роджер Федерер / фото - Getty Images

6-я ракетка мира швейцарец Роджер Федерер прокомментировал исход своего первого матча за последний год, в котором он обыграл Дэна Эванса и прорвался в 3-й круг турнира в Катаре. Цитирует Федерера портал Tages Anzeiger.

«Очень здорово вернуться на корт, независимо от результата. Это был отличный матч. Да, я чувствовал усталость и, думаю, что в конце больше сил оставалось у Эванса. Я больше думал о том, что я устал, чем о том, какие удары мне делать. Но в концовке Эванс сам мне немного помог, допустив несколько ошибок, и на матчболе я просто решился пробить слева навылет, мол, если и проигрывать, то отдать все, что у тебя есть. Дэн – отличный игрок, я знал, что мне будет трудно пробить его на таком медленном корте. Я сам удивлен что выиграл, но я был удивлен и две недели назад, когда мы с Эвансом тренировались, что я могу цепляться за игру. Это позитивные сигналы для меня. Публика включалась в матч, я даже забыл, что зрителей гораздо меньше. Для всех это был трудный год, поэтому я благодарен тем, кто сегодня пришел поддержать теннис. Надеюсь, что они получили от этого какой-то заряд позитива.



Весь день я был в напряжении. Поскольку матч начинался вечером, за все это время у меня в голове пронеслась куча мыслей, так что я психологически вымотался к тому моменту, как нужно было выходить на игру. Было очень непривычно оказаться на корте самому. Пока я тренировался, то всегда на площадке был кто-то из моих тренеров, кто подсказывает, что можно предпринять. В матчах все решения ты принимаешь самостоятельно. Я давно этого не делал, но в этом как раз и вся суть тенниса. В принципе я доволен своим состоянием после игры. По ходу матча я не сделал ни одной двойной ошибки – для меня это хороший знак. Я не играл на обезболивающих, я не принимал их девять месяцев и не принимаю их просто так, ради забавы. Посмотрим, как буду чувствовать себя утром, пока я не думаю, что они мне понадобятся».

Напомним, Роджер Федерер также прокомментировал скандалы, в которые за последний год попал Джокович.