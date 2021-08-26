Федерер и Надаль, возможно, больше не сыграют в Туре. Вспоминаем время, когда они были на пике

В 2007 года состоялась «Битва покрытий»

Фото: tennis-i.com

Недавно Роджер Федерер и Рафаэль Надаль объявили о досрочном завершении сезона. В этом году оба легендарных теннисиста останутся без побед на турнирах серии Большого шлема.

Впрочем, испанец и швейцарец уже на спаде и такие результаты – далеко не сенсация. Другое дело – 2007 год, когда противостояние «Федаль» было на своем пике. Тогда же состоялся матч под названием «Битва покрытий».

Корт поделили на два покрытия – траву и грунт.

Видеообзор матча:

В личных встречах на официальном уровне Надаль выигрывает у Федерера со счетом 26:17.