Федерер: «На этой неделе определюсь с дальнейшими планами – колено уже давно не дает тренироваться»

20-кратный триумфатор турниров Большого Шлема старается спокойно относиться к проблеме

Роджер Федерер / Фото: Twitter Wimbledon

Девятая ракетка мирового рейтинга Роджер Федерер рассказал о своем состоянии здоровья и том, что помогает не падать духом из-за проблем с коленным суставом:



Из-за колена я уже давно не тренируюсь. На этой неделе встречусь с врачами и командой, и мы определимся с дальнейшими планами. Сейчас все в немного подвешенном состоянии. Но я спокойный человек, ко всему отношусь с юмором, ищу положительные моменты в каждой ситуации. Если сейчас все плохо, то я знаю, что станет лучше и что могло быть намного хуже. В целом у меня все очень хорошо. В семье все здоровы. Мне недавно исполнилось 40, но я все еще играю. Кто бы мог подумать? Точно не я.

Напомним, что повреждение не позволило Федереру выступить на Masters в Цинциннати и Торонто.