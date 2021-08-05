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Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати

Легендарного швейцарца продолжает подводить здоровье



Теннис ATP
5 августа 22:33
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
Роджер Федерер / Фото - tennisworldusa.org
Экс-первая ракетка мира, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в турнирах в Торонто и Цинциннати, которые состоятся в августе.

Причиной такого решения титулованного теннисиста стало повреждение коленного сустава, из-за которого он пропустил Олимпийские игры в Токио.

Напомним, в последний раз Федерер выходил на корт на Wimbledon, где дошел до четвертьфинальной стадии соревнований.

Ранее стало известно, что с Masters в Торонто снялся первая ракетка мира Новак Джокович, австриец Доминик Тим (№6 ATP) и представитель Бельгии Дафид Гоффен (№20 ATP).
Владимир Кириченко
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