97-летний украинский теннисист все еще в игре и мечтает сразиться с Федерером
Федерер не сыграет на Masters в Торонто и Цинциннати
Легендарного швейцарца продолжает подводить здоровье
Роджер Федерер / Фото - tennisworldusa.orgЭкс-первая ракетка мира, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер не примет участия в турнирах в Торонто и Цинциннати, которые состоятся в августе.
Причиной такого решения титулованного теннисиста стало повреждение коленного сустава, из-за которого он пропустил Олимпийские игры в Токио.
Напомним, в последний раз Федерер выходил на корт на Wimbledon, где дошел до четвертьфинальной стадии соревнований.
Ранее стало известно, что с Masters в Торонто снялся первая ракетка мира Новак Джокович, австриец Доминик Тим (№6 ATP) и представитель Бельгии Дафид Гоффен (№20 ATP).
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