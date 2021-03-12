Федерер не сыграет на турнире в Дубае

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Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
13:30 Тэйлор Гэрри Фритц - Denis Shapovalov Окончен 2:1 Окончен
14:50 Андрей Рублёв - Мартон Фускович Окончен 1:0 Окончен
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
19:45 Доминик Тим - Роберто Баутиста-Агут Окончен 1:2 Окончен
17:40 Николай Басилашвили - Роджер Федерер Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
13:30 Кабал Х С / Фарах Р - Daniell M / Oswald P Окончен 0:2 Окончен
15:55 Карацев А / Рублёв А - Chardy J / Martin F Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
14:30 Пьерр Хьюз Херберт - Камерон Норри Окончен 2:0 Окончен
16:10 Alejandro Davidovich Fokina - Артур Риндеркнеч Окончен 1:2 Окончен
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас Окончен 0:2 Окончен
18:30 Даниил Медведев - Егор Герасимов Окончен 2:0 Окончен
19:55 Лукаш Пуйлл - Стефанос Циципас Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:30 Lammons N / Withrow J - Люк Бамбридж / Доминик Инглот Окончен 2:0 Окончен
15:30 Арендс С / Пел Д - О'Мара Д / Айсам Уль-Хаг Кьюреши Окончен 2:0 Окончен
17:30 Скупски К / Скупски Н - Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х Окончен 1:2 Окончен
18:55 Давидович Фокина А / Марк Лопез - Эбден М / Рейд М Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Holger Vitus Nodskov Rune - Бенуа Пер Окончен 2:0 Окончен
16:00 Пабло Андухар - Даниел Элахи Галан Риверос Окончен 0:2 Окончен
18:30 Хуан Мануэл Серундоло - Роберто Карбалле Баэна Окончен 0:2 Окончен
20:10 Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио - Фредерико Кориа Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Jarry N / Mayer L Окончен 2:1 Окончен
18:40 Delbonis F / Munar J - Demoliner M / Gonzalez S Окончен 2:0 Окончен
20:40 Симон Болели / Максимо Гонсалез - Arneodo R / Paire B Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
01:05 Надя Подорошка - Elisabetta Cocciaretto Окончен 0:2 Окончен
03:25 Анна-Каролина Шмиедлова - Рената Заразуа Окончен 2:1 Окончен
06:10 Тамара Зиданшек - Кэти Макнейли Окончен 1:2 Окончен
23:00 Elisabetta Cocciaretto - Лорен Дэвис Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:40 Buzarnescu M / Friedsam A-L - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 0:2 Окончен
02:30 Боушар Е / Вандевеге К - Kania-Chodun P / Raina A Окончен 2:0 Окончен
03:30 Krawczyk D / Olmos G - Надя Подорошка / Соррибес Тормо С Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
12:00 Барбора Крейчикова - Анастасия Потапова Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
19:10 Жил Белен Тейхманн - Cori Gauff Окончен 2:0 Окончен
13:20 Элисе Мертенс - Джессика Пегула Окончен 2:1 Окончен
17:00 Гарбин Мугуруса - Арина Соболенко Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Kichenok L / Ostapenko J - Ксю Ю / Янг Ж Окончен 1:2 Окончен
13:35 Меличар Н / Шуурс Д - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 1:2 Окончен
15:15 Babos T / Kudermetova V - Крейчикова Б / Синякова К Окончен 2:0 Окончен
17:10 Mattek-Sands B / Pegula J - Carter H / Stefani L Окончен 2:0 Окончен
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WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V 1-й сет 0:0 1-й сет
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Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00 Роберто Баутиста-Агут - Андрей Рублёв Запланирован -:- Запланирован
18:20 Тэйлор Гэрри Фритц - Николай Басилашвили Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
19:40 Daniell M / Oswald P - Карацев А / Рублёв А Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
15:30 Карен Хачанов - Мэтью Эбден Запланирован -:- Запланирован
16:50 Даниил Медведев - Jannik Sinner Запланирован -:- Запланирован
18:30 Пьерр Хьюз Херберт - Стефанос Циципас Запланирован -:- Запланирован
19:50 Артур Риндеркнеч - Уго Умбер Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
13:30 Арендс С / Пел Д - Lammons N / Withrow J Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Кристиан Гарин - Алехандро Табило Окончен 2:0 Окончен
16:00 Факундо Баньис - Ласло Дйере Запланирован -:- Запланирован
18:30 Федерико Дельбонис - Holger Vitus Nodskov Rune Запланирован -:- Запланирован
21:00 Кристиан Гарин - Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио Запланирован -:- Запланирован
23:00 Даниел Элахи Галан Риверос - Роберто Карбалле Баэна Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Симон Болели / Максимо Гонсалез Запланирован -:- Запланирован
18:20 Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:30 Астра Шарма - Сара Соррибес Тормо Окончен 0:2 Окончен
03:00 Кэти Макнейли - Эжени Бушар Окончен 0:2 Окончен
04:40 Анна-Каролина Шмиедлова - Мари Боузкова Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:00 Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V Окончен 2:1 Окончен
01:25 Krawczyk D / Olmos G - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 1:0 Окончен
05:00 Боушар Е / Вандевеге К - Перес Э / Шарма А Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
15:00 Гарбин Мугуруса - Элисе Мертенс Запланирован -:- Запланирован
17:00 Барбора Крейчикова - Жил Белен Тейхманн Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V 1-й сет 0:0 1-й сет
18:15 Mattek-Sands B / Pegula J - Гуарачи А / Юрак Д Запланирован -:- Запланирован
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ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
11:00 Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Эбден М / Рейд М Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00 Elisabetta Cocciaretto - Эжени Бушар Запланирован -:- Запланирован
04:15 Сара Соррибес Тормо - Мари Боузкова Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00 Перес Э / Шарма А - Санчес М / Фанни Столлар Запланирован -:- Запланирован
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Федерер не сыграет на турнире в Дубае

Легендарный швейцарец намерен лучше подготовиться к грунтовому сезону

Теннис ATP
12 марта 2021г. 11:56
Федерер не сыграет на турнире в Дубае
Роджер Федерер / Фото - cbssports.com
Легендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий 6-ю строчку рейтинга АТР, Роджер Федерер в Twitter сообщил, что не сыграет на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоится с 15 по 20 марта в Дубае (ОАЭ).

«Я решил, что сейчас лучше сосредоточиться на тренировках. Хочу сыграть на грунте, но главное в этом сезоне – трава и Уимблдон».



Владимир Кириченко

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Дубай (ATP) Роджер Федерер

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