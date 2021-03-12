Федерер в трех сетах проиграл Басилашвили в четвертфинале турнира в Дохе
Федерер не сыграет на турнире в Дубае
Легендарный швейцарец намерен лучше подготовиться к грунтовому сезону
Роджер Федерер / Фото - cbssports.com
Легендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий 6-ю строчку рейтинга АТР, Роджер Федерер в Twitter сообщил, что не сыграет на турнире Dubai Duty Free Tennis Championships, который состоится с 15 по 20 марта в Дубае (ОАЭ).
«Я решил, что сейчас лучше сосредоточиться на тренировках. Хочу сыграть на грунте, но главное в этом сезоне – трава и Уимблдон».
Ранее стало известно, что Гаэль Монфис, Маттео Берреттини и Ник Киргиос также снялись с турнира в Дубае.
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