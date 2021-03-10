Федерер – о первом матче после операций: «В моем возрасте возвращаться не очень просто, но оно того стоило»

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер в интервью на корте прокомментировал победу над Дэном Эвансом во втором круге турнира в Дохе.

Дэн провел хороший матч. Последние две недели он был для меня отличным спарринг-партнером, мы провели больше 20 сетов. Было здорово.Спасибо всем, кто пришел на матч. Это был особенный момент. Я очень рад.

В конце матча я уже был уставшим и думал об этом, а не о том, что нужно выигрывать очки. Но потом я решил, что нужно быть агрессивным. У Дэна в конце было больше сил, но я хорошо подавал.

Вообще мне кажется, что я провел очень хороший матч. Невероятно доволен выступлением. В конце он мне немного помог, но было приятно закончить бэкхендом по линии навылет.

Сейчас важнее всего то, как я буду чувствовать себя завтра и так далее – в ближайшие полгода. Путь к возвращению был сложным, но мне понравилось. В моем возрасте возвращаться не очень просто, но у меня отличная команда, которая всегда меня поддерживала. В итоге оно того стоило, потому что сегодня я провел отличный матч».