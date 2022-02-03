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Федерер – о победе Надаля на AO: «Нельзя без эмоций смотреть на такую невероятную, тяжелую победу»
Швейцарец поздравил Рафу с 21-м титулом «Большого шлема»
10:59
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер в интервью пресс-службе ATP поздравил Рафаэля Надаля с победой на Australian Open-2022.
«Матч длился слишком долго, а у меня слишком много детей, поэтому я не мог смотреть каждый розыгрыш. Но настроился на самый конец, и было приятно видеть эмоции по окончании игры. Конечно, нельзя смотреть без эмоций на такую невероятную, добытую в борьбе победу.
Я буду первым человеком, который порадуется за любого, кто побьет какой-либо рекорд. Ведь я знаю, несколько трудно это сделать».
Ранее Роджер Федерер рассказал, когда вернется в Тур.