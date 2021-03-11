Федерер – о состоянии колена: «Все в порядке. Я принимаю обезболивающие только тогда, когда они действительно нужны»

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал tennismajors.com, как будет восстанавливаться после матча с Дэном Эвансом во втором круге турнира в Дохе.

Все в порядке. Я не принимаю обезболивающие просто так – только тогда, когда они действительно нужны. Не думаю, что сегодня это необходимо. Я живу без обезболивающих, наверное, месяцев девять, с момента [второй] операции на колене.

Так что нужно просто перекусить. Сначала я сделаю растяжку или приму душ, потому что нам не разрешают ходить в душ на кортах. Потом еще растяжка, массаж и сон. Завтра нужно как следует размяться, так что все очень просто».