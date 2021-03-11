Федерер: «Доволен тем, как себя чувствую»
Федерер – о состоянии колена: «Все в порядке. Я принимаю обезболивающие только тогда, когда они действительно нужны»
Швейцарец заявил, что ему не потребуется никаких дополнительных процедур перед следующим матчем
Роджер Федерер / фото - betting.team
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал tennismajors.com, как будет восстанавливаться после матча с Дэном Эвансом во втором круге турнира в Дохе.
«Вы имеете дело с представителем старой школы. Я принял одну ледяную ванну в жизни, и она мне не понравилась. Больше такого не будет.
Все в порядке. Я не принимаю обезболивающие просто так – только тогда, когда они действительно нужны. Не думаю, что сегодня это необходимо. Я живу без обезболивающих, наверное, месяцев девять, с момента [второй] операции на колене.
Так что нужно просто перекусить. Сначала я сделаю растяжку или приму душ, потому что нам не разрешают ходить в душ на кортах. Потом еще растяжка, массаж и сон. Завтра нужно как следует размяться, так что все очень просто».
Роджер Федерер прокомментировал скандалы, в которые за последний год попал Джокович.
Читайте также:
Федерер – о первом матче после операций: «В моем возрасте возвращаться не очень просто, но оно того стоило»
Федерер – о скандалах с участием Джоковича: «Сейчас ситуация немного успокоилась, речь снова пошла о результатах и рекордах»
Комментарии 0