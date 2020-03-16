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Федерер: «Олимпида – основная цель для меня»

Швейцарец планирует выступить на ОИ-2020 в Токио
Теннис ATP
15 марта 11:19
Федерер: «Олимпида – основная цель для меня»
Роджер Федерер / Фото: tennishead.net

20-кратный победитель турниров Шлема швейцарец Роджер Федерер рассказал, какое значение для него имеют грядущие летние Олимпийские игры в Токио. Федерера цитирует Tennis World USA:

Олимпиада – основная цель для меня. К сожалению, я пропустил Олимпийские игры в Рио в 2016 году из-за травмы левого колена. Надеюсь, вернусь на Олимпиаде в Токио. Важно, чтобы к тому времени я полностью пришел в форму и чтобы вопросов к моему колену уже не возникало.

Роджер Федерер завоевал золото в парном разряде Олимпийских игр в Пекине с соотечественником Стэном Вавринкой, а в ОИ-2012 в Лондоне проиграл в финале британцу Энди Маррею. Напомним, что Федерер находится на 6-ой строчке рейтинга ATP, чем очень недоволен немец Александр Зверев

Олег Шумейко-младший
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