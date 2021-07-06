Федерер повторил уникальный рекорд Надаля

Роджер одержал 105-ю победу на Wimbledon

Роджер Федерер / фото - Getty Images

8-я ракетка мира Роджер Федерер в 18-й раз вышел в четвертьфинал Wimbledon, обыграв итальянца Лоренцо Сонего.

39-летний теннисист стал самым возрастным участником 5-го круга британского Шлема, а также обновил рекорд по общему количеству выходов в восьмерку сильнейших на «мэйджорах» – 58. Победа над Сонего стала для швейцарца 105-й на Wimbledon, тем самым он повторил достижение Рафаэля Надаля по количеству выигранных поединков на отдельном Шлеме, которое тот установил на Roland Garros.

Напомним, Александр Зверев не смог преодолеть сопротивление 20-летнегоФеликса Оже-Альяссима.