Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Гандбол. Евро-2022. Мужчины. Португалия - Венгрия

Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины

Швейцарец с ужасом следит за событиями после нападения россии
Теннис ATP
18 марта 18:57
Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
Фото: Twitter

20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер сделает пожертвование украинским детям, которые пострадали от нападения россии:

Происходящее в Украине ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир.

Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.

Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат свое обучение.

Напомним, что Александр Долгополов призвал отстранить россию от культуры и спорта.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роджер Федерер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
Теннис ATP
10 марта 19:00
Вавринка не верит, что Федерер вернется на свой былой уровень
Вавринка не верит, что Федерер вернется на свой былой уровень
Теннис ATP
23 февраля 12:33

Новости: Теннис

Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
ATP
18 марта 18:57
Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Сборная Украины огласила состав на матч с командой США
Кубок Билли Джин Кинг
18 марта 18:29
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
Надаль повторил рекорд Федерера по количеству побед на открытых кортах
ATP
18 марта 09:20
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
Долгополов призвал полностью отстранить россию от спорта и культуры
ATP
17 марта 23:05
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
Девушка Долгополова с ребенком попала под обстрел российских террористов
ATP
17 марта 22:09
Джокович, Тим и Монфис сыграют на турнире в Белграде
Джокович, Тим и Монфис сыграют на турнире в Белграде
ATP
17 марта 10:30
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
«3 из 5 в голову я попаду». Долгополов вернулся в Украину, пройдя военную подготовку
ATP
16 марта 17:57
Муж Свитолиной обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира
Муж Свитолиной обыграл Медведева и лишил россиянина звания первой ракетки мира
ATP
16 марта 08:48
Легенда мирового тенниса готов защищать Киев от российских террористов
Легенда мирового тенниса готов защищать Киев от российских террористов
ATP
15 марта 09:36
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Виталий Кличко общался с российскими спортсменами о войне: «Титулованные бойцы напуганы»
Бокс Профессиональный бокс
16 марта 20:50
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Сборной Украины могут предоставить прямую путевку на чемпионат мира-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
17 марта 16:45
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Обращение Бориса Колесникова к российским хоккеистам из НХЛ
Хоккей Хоккейная Суперлига
18 марта 12:00
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Гол Ярмоленко на 112-й минуте матча с «Севильей» вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
Футбол Лига Европы UEFA
18 марта 09:02
1
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Экс-игрок московского ЦСКА: «Тимощук оказался говном»
Футбол Украинская Премьер-лига
15 марта 16:17
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Точно война путина, а не россиян? Во время матча чемпионата россии команды сформировали символ вторжения в Украину
Хоккей с мячом
12 марта 22:20
Все новости