Президент WBC – о нападении россии: «Украина столкнулась с ужасной ситуацией – насилием и смертями»
Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины
Швейцарец с ужасом следит за событиями после нападения россии
Фото: Twitter
20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер сделает пожертвование украинским детям, которые пострадали от нападения россии:
Происходящее в Украине ужасает меня и мою семью. Наши сердца разбиты из-за страданий невинных людей. Мы выступаем за мир.
Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.
Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат свое обучение.
March 18, 2022
Напомним, что Александр Долгополов призвал отстранить россию от культуры и спорта.
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