Федерер пожертвует полмиллиона долларов на помощь детям Украины

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20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер сделает пожертвование украинским детям, которые пострадали от нападения россии:



Своей поддержкой хочется помочь детям. Около 6 миллионов украинских детей не учатся в школе. Мы знаем, что это очень критическое время для обеспечения доступа к образованию. Мы хотим поддержать их в борьбе с этим чрезвычайно травматическим опытом. Мы предоставим поддержку детям из Украины.

Через Фонд Роджера Федерера мы поддержим War Child Holland, пожертвовав 500 000 долларов, чтобы убедиться, что украинские дети продолжат свое обучение.