Федерер: «Раньше меня постоянно выгоняли с тренировок»

Знаменитый швейцарец – о начале своей теннисной карьеры

Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал о начале своей теннисной карьеры, а также о том, какие проблемы испытывал на корте в 16 лет. Цитирует Федерера портал Tennis World.

«В юности я был совсем на себя не похож. Когда был моложе, постоянно бросал ракетки и орал. Вы не представляете, как плохо это было. Меня постоянно выгоняли с тренировок, когда мне было 16. Потом я научился расслабляться на корте. Больше не ломал ракетки, повзрослел. Каждый выплеск негатива плохо сказывался на моём состоянии и исходе матча. Нужно было это менять».

Напомним, Федерер жалеет, что не смог поучаствовать на Итоговом турнире в 2021 году.