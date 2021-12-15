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Федерер: «Раньше меня постоянно выгоняли с тренировок»

Знаменитый швейцарец – о начале своей теннисной карьеры
Теннис ATP
15 декабря 17:34
Федерер: «Раньше меня постоянно выгоняли с тренировок»
Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер рассказал о начале своей теннисной карьеры, а также о том, какие проблемы испытывал на корте в 16 лет. Цитирует Федерера портал Tennis World.

«В юности я был совсем на себя не похож. Когда был моложе, постоянно бросал ракетки и орал. Вы не представляете, как плохо это было.

Меня постоянно выгоняли с тренировок, когда мне было 16. Потом я научился расслабляться на корте. Больше не ломал ракетки, повзрослел. Каждый выплеск негатива плохо сказывался на моём состоянии и исходе матча. Нужно было это менять».

Напомним, Федерер жалеет, что не смог поучаствовать на Итоговом турнире в 2021 году.

Михаил Рыбак
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