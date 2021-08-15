Федерер: «На этой неделе определюсь с дальнейшими планами – колено уже давно не дает тренироваться»
Федерер не вернется на корт в текущем сезоне
Швейцарцу потребуется оперативное вмешательство из-за проблем с коленом
Роджер Федерер / Фото: Twitter ATP
20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер в своем Instagram поделился информацией о своем здоровье:
Привет всем. Хочу поделится с вами новостями. Со времен Wimbledon у меня были непростые времена. Чтобы чувствовать себя лучше в будущем, мне потребуется операция на колене. Так что я решил, что я ее сделаю. Я буду много месяцев вне игры. Понимаю, что мне придется непросто, но это правильно, ведь я хочу быть здоровым.
И хочу дать себе небольшую надежду на возвращение в Тур. Я реалист и понимаю, что в таком возрасте (недавно Роджеру исполнилось 40 лет – прим.) это очень тяжело – лечь на операционный стол и вернуться в спорт.
Напомним, что лидер мирового рейтинга Новак Джокович признался, что швейцарец мотивирует его показывать лучший теннис.
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