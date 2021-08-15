Федерер не вернется на корт в текущем сезоне

Роджер Федерер / Фото: Twitter ATP

20-кратный победитель турниров Большого Шлема Роджер Федерер в своем Instagram поделился информацией о своем здоровье:



И хочу дать себе небольшую надежду на возвращение в Тур. Я реалист и понимаю, что в таком возрасте (недавно Роджеру исполнилось 40 лет – прим.) это очень тяжело – лечь на операционный стол и вернуться в спорт.