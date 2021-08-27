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Федерер рассказал, как изменится теннис в будущем

Швейцарец считает, что игра станет более мощной
Теннис ATP
18:05
Федерер рассказал, как изменится теннис в будущем
Фото: Eurosport

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер поделился мнением о том, как изменится теннис в ближайшем будущем. Об этом швейцарец рассказал Youtube-каналу ITF:

«Я думаю, что игра станет более мощной. Мы видим больших парней, они выше. Уже если посмотреть на Новака и Маррея, а потом на Дельпо и Раонича.

Я знаю, что всегда были высокие игроки. Но, по-моему, дело не только в них, средний рост увеличился.

Все стали выше, чем раньше. И большие парни необычайно хорошо двигаются. Раньше высокие игроки традиционно выходили к сетке после подачи. Сейчас все эти большие парни мощно подают и мощно бьют, и я думаю, что все будет только развиваться.

И если посмотреть, как тренируются Тим и Рублев – думаю, это пришло от Лендла, Курье, Рафы, Мустера – все начинают бить по мячу сильнее и сильнее с каждой тренировкой. И психологически им удается так же уверенно делать это в матчах.

Очень интересно наблюдать, как меняются тренировки. Я обычно разминался, отбивал мячи, чтобы понять, помню ли, как играть в теннис. Ага, помню! И я не хочу травмироваться, поэтому делаю то же, что и все. Так и обстояли дела.

А теперь – в том числе благодаря деньгам – команды больше, игроки лучше о себе заботятся, путешествовать проще, чем 20-30 лет назад. Так что нас ждут более мощные игроки, которые более мощно будут бить по мячу.

И еще я думаю, что технологии создания ракеток и струн позволят эффективнее использовать топ-спин и контролировать мяч, чтобы можно было бить по нему сильнее.

Впереди интересные времена. Я не жду революции как таковой. Я просто думаю, что игроки будут более здоровыми и сильными. И благодаря этому смогут дольше поддерживать уровень игры. Для нас ключевой фактор – оставаться без травм на протяжении долгого времени, это сложная задача».


Один из игроков, о которых говорил Федерер – это Даниил Медведев.

Напомним, в этом сезоне Федерер сыграл только на двух Шлемах – Roland Garros и Wimbledon. Недавно швейцарец объявил о досрочном завершении сезона.

Сергей Остапенко
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