Федерер: «Сейчас Надаль и Джокович равняются на меня»

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Теннис
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00 Роберто Баутиста-Агут - Андрей Рублёв Окончен 2:0 Окончен
18:45 Тэйлор Гэрри Фритц - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar, Doubles)
20:20 Daniell M / Oswald P - Карацев А / Рублёв А Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
15:30 Карен Хачанов - Мэтью Эбден Окончен 1:2 Окончен
17:40 Даниил Медведев - Jannik Sinner Окончен 2:0 Окончен
19:00 Пьерр Хьюз Херберт - Стефанос Циципас Окончен 2:1 Окончен
21:35 Артур Риндеркнеч - Уго Умбер Окончен 1:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
13:30 Арендс С / Пел Д - Lammons N / Withrow J Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
00:30 Кристиан Гарин - Алехандро Табило Окончен 2:0 Окончен
16:00 Факундо Баньис - Ласло Дйере Окончен 2:1 Окончен
18:30 Федерико Дельбонис - Holger Vitus Nodskov Rune Окончен 2:0 Окончен
21:00 Кристиан Гарин - Хуан Пабло Вариллас Патино-Самудио Окончен 2:0 Окончен
23:00 Даниел Элахи Галан Риверос - Роберто Карбалле Баэна Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
17:00 Рейвн Клаасен / Маклахлан Б - Симон Болели / Максимо Гонсалез Окончен 0:2 Окончен
19:00 Андре Горанссон / Оливейра Г - Барриос Вера М / Табило А Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
00:00 Санчес М / Фанни Столлар - Dolehide C / King V Окончен 2:1 Окончен
01:25 Krawczyk D / Olmos G - Болсова Задойнов А / Данка Ковинич Окончен 1:0 Окончен
05:00 Боушар Е / Вандевеге К - Перес Э / Шарма А Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
15:00 Гарбин Мугуруса - Элисе Мертенс Окончен 2:0 Окончен
17:25 Барбора Крейчикова - Жил Белен Тейхманн Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
12:00 Ксю Ю / Янг Ж - Babos T / Kudermetova V Окончен 2:0 Окончен
19:30 Mattek-Sands B / Pegula J - Гуарачи А / Юрак Д Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
00:30 Астра Шарма - Сара Соррибес Тормо Окончен 0:2 Окончен
03:00 Кэти Макнейли - Эжени Бушар Окончен 0:2 Окончен
04:40 Анна-Каролина Шмиедлова - Мари Боузкова Окончен 0:2 Окончен
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Сейчас нет важных матчей
Теннис
WTA 2021 (Monterrey, Mexico, Qualifying)
21:10 Kaja Juvan - Ольга Говорцова 1-й сет 0:0 1-й сет
Сегодня нет матчей
Сегодня нет важных матчей
Теннис
ATP 2021 (Dubai, UAE, Qualifying)
09:00 Юки Бамбри - Пранеш Гуннесваран Окончен 2:0 Окончен
09:00 Евгений Донской - Рамкумар Раманатан Окончен 0:2 Окончен
09:00 Аль Джанахи Абдулрахман - Томас Фабиано Окончен 0:2 Окончен
09:00 Кристофер О'Коннелл - Кем Илкел Окончен 2:0 Окончен
10:25 Виктор Троицкий - Марк Полманс Окончен 2:0 Окончен
10:30 Омар Аль Авади - Бернабе Сапата Мираллес Окончен 0:2 Окончен
10:30 Раду Албот - Лукаш Лако Окончен 2:1 Окончен
10:45 Михаил Кукушкин - Максим Жанвье Окончен 2:1 Окончен
11:20 Lloyd Harris - Теймураз Габашвили Окончен 2:0 Окончен
12:05 Эмиль Руусувуори - Димитар Кузманов Окончен 2:1 Окончен
12:50 Дмитрий Попко - Блаз Рола Окончен 1:2 Окончен
12:55 Adham Gaber - Лоренцо Джустино Отменен -:- Отменен
12:55 Андреа Вавассори - Лоренцо Джустино Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Doha, Qatar)
17:00 Роберто Баутиста-Агут - Николай Басилашвили Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France)
16:20 Даниил Медведев - Мэтью Эбден Снялся 1:0 Снялся
17:45 Уго Умбер - Пьерр Хьюз Херберт Окончен 0:2 Окончен
ATP 2021 (Dubai, UAE, Doubles Qualifying)
13:20 Arevalo M / Middelkoop M - Albot R / Fabbiano T Отменен -:- Отменен
15:00 Бхамбри Ю / Шаран Д - Сонего Л / Вавассори А Окончен 0:2 Окончен
16:05 Arevalo M / Middelkoop M - Теймураз Габашвили / Попко Д Окончен 2:1 Окончен
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
19:10 Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Эбден М / Рейд М Окончен 2:0 Окончен
ATP 2021 (Santiago, Chile)
22:00 Факундо Баньис - Федерико Дельбонис Запланирован -:- Запланирован
23:20 Кристиан Гарин - Даниел Элахи Галан Риверос Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00 Перес Э / Шарма А - Санчес М / Фанни Столлар Окончен 2:1 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE)
17:00 Барбора Крейчикова - Гарбин Мугуруса Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (St. Petersburg, Russia, Qualifying)
10:00 Яна Фетт - Калья Буйюкаксай Окончен 1:2 Окончен
10:00 Син Ю Ванг - Марина Мельникова Окончен 2:0 Окончен
11:20 Clara Tauson - Ekaterina Shalimova Окончен 2:0 Окончен
13:05 Екатерина Горгодзе - Лесли Керхов Окончен 1:2 Окончен
13:10 Наталья Вихлянцева - Валерия Савиных Окончен 1:2 Окончен
15:20 Катинка Вон Дейхманн - Арина Родионова Окончен 0:2 Окончен
15:20 Анастасия Гасанова - Laura-Ioana Paar Окончен 2:0 Окончен
17:00 Моника Николеску - Ана Конюх Окончен 0:2 Окончен
17:00 Виктория Томова - Alina Charaeva Отменен -:- Отменен
17:05 Kamilla Rakhimova - Александра Крунич Окончен 2:1 Окончен
18:30 Наталия Костич - Жаклин Адина Кристиан Окончен 0:2 Окончен
19:15 Polina Kudermetova - Магдалена Фреч Окончен 0:2 Окончен
19:50 Sofya Lansere - Alina Charaeva Окончен 0:2 Окончен
WTA 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
15:00 Гуарачи А / Юрак Д - Ксю Ю / Янг Ж Окончен 2:0 Окончен
WTA 2021 (Monterrey, Mexico, Qualifying)
18:00 Кристи Харим Анн - Усуэ Майтан Арконада Окончен 0:2 Окончен
18:00 Леони Кунг - Анна-Лена Фридсам Окончен 2:0 Окончен
18:00 Виктория Голубич - Анна София Санчез Окончен 2:0 Окончен
19:15 Леся Цуренко - Катарчина Кава Окончен 2:0 Окончен
19:30 Марсела Закариас - Маяр Шериф Окончен 0:2 Окончен
20:00 Сара Эррани - Харрье Дарт Окончен 0:2 Окончен
21:10 Kaja Juvan - Ольга Говорцова 1-й сет 0:0 1-й сет
21:25 Мария Камила Осорио Серрано - Xiyu Wang Запланирован -:- Запланирован
21:35 Алиона Болсова Задойнов - Кристина Кучова Запланирован -:- Запланирован
21:45 Коко Вандевеге - Ирина Мария Бара Отменен -:- Отменен
22:40 Куруми Нара - Ирина Мария Бара Запланирован -:- Запланирован
22:45 Фернанда Контрерас Гомес - Анна Калинская Запланирован -:- Запланирован
23:00 Греетье Миннен - Elisabetta Cocciaretto Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00 Elisabetta Cocciaretto - Эжени Бушар Окончен 0:2 Окончен
05:00 Сара Соррибес Тормо - Мари Боузкова Окончен 2:0 Окончен
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Нет важных матчей на завтра
Теннис
ATP 2021 (Dubai, UAE, Qualifying)
09:00 Кристофер О'Коннелл - Томас Фабиано Запланирован -:- Запланирован
09:00 Эмиль Руусувуори - Виктор Троицкий Запланирован -:- Запланирован
09:00 Михаил Кукушкин - Лоренцо Джустино Запланирован -:- Запланирован
10:20 Рамкумар Раманатан - Юки Бамбри Запланирован -:- Запланирован
10:20 Раду Албот - Бернабе Сапата Мираллес Запланирован -:- Запланирован
10:20 Lloyd Harris - Блаз Рола Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Acapulco, Mexico, Qualifying)
00:30 Денис Кудла - Джон-Патрик Смит Запланирован -:- Запланирован
00:30 Данило Петрович - Thiago Seyboth Wild Запланирован -:- Запланирован
00:30 Луис Патино - Brandon Nakashima Запланирован -:- Запланирован
00:30 Энрико Далла Валле - Федерико Гайо Запланирован -:- Запланирован
00:30 Сальваторе Карусо - Люк Савилл Запланирован -:- Запланирован
01:50 Танаси Коккинакис - Хенри Лааксонен Запланирован -:- Запланирован
01:50 Tallon Griekspoor - Хернан Касанова Запланирован -:- Запланирован
01:50 Алехандро Гонсалес - Рэймонд Сармиенто Запланирован -:- Запланирован
01:50 Паоло Лоренци - Седрик-Марсель Стеб Запланирован -:- Запланирован
01:50 Джейсон Юнг - Фредерико Феррейра Сильва Запланирован -:- Запланирован
03:10 Lorenzo Musetti - Хуан Алехандро Эрнандес Серрано Запланирован -:- Запланирован
03:10 Коллин Алтамирано - Дамир Джумур Запланирован -:- Запланирован
03:10 Алессандро Бега - Botic Van De Zandschulp Запланирован -:- Запланирован
03:10 Джорди Арконада - Стефан Козлов Запланирован -:- Запланирован
03:10 Джоао (Пор) Соуса - Михаил Зверев Запланирован -:- Запланирован
04:30 Гуайдо Иван Хусто - Аугустин Велотти Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Acapulco, Mexico, Doubles Qualifying)
04:30 Лопес Вилласенор Х / Патино Л - Koepfer D / Sitak A Запланирован -:- Запланирован
04:30 Сэвилл Л / Смит Дж-П - Johnson S / Sandgren T Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France)
15:00 Даниил Медведев - Пьерр Хьюз Херберт Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Dubai, UAE, Doubles Qualifying)
13:00 Arevalo M / Middelkoop M - Сонего Л / Вавассори А Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Marseille, France, Doubles)
12:45 Ллойд Гласспул / Хелиоваара Х - Арендс С / Пел Д Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Dubai, UAE, Doubles)
08:00 Гоффин Д / Влиген Й - Мектич Н / Павич М Запланирован -:- Запланирован
08:00 Chardy J / Martin F - Daniell M / Oswald P Запланирован -:- Запланирован
08:00 Васек Поспишил / Ненад Зимонжич - Гуркач Х / Синнер Я Запланирован -:- Запланирован
08:00 Kontinen H / Thompson J - Кравец К / Струфф Ж Запланирован -:- Запланирован
08:00 Коолхоф У / Кубот Л - Марсело Мело / Жан-Жюльен Рожер Запланирован -:- Запланирован
08:00 Evans D / Haase R - Khachanov K / Rublev A Запланирован -:- Запланирован
08:00 Кабал Х С / Фарах Р - Alawadhi O / Janahi H A Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Dubai, UAE)
12:00 Кей Нишикори - Рейлли Опелька Запланирован -:- Запланирован
12:00 Джереми Чарди - А. Рамос-Винолас Запланирован -:- Запланирован
13:20 Аслан Карацев - Егор Герасимов Запланирован -:- Запланирован
13:20 Йошихито Нишиока - Александр Бублик Запланирован -:- Запланирован
17:00 Малек Жазири - Жо-Вильфрид Тсонга Запланирован -:- Запланирован
18:20 Alexei Popyrin - Деннис Новак Запланирован -:- Запланирован
ATP 2021 (Santiago, Chile, Doubles)
00:40 Delbonis F / Munar J - Андре Горанссон / Оливейра Г Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico, Doubles)
01:00 Krawczyk D / Olmos G - Перес Э / Шарма А Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (St. Petersburg, Russia, Qualifying)
10:00 Clara Tauson - Лесли Керхов Запланирован -:- Запланирован
11:00 Син Ю Ванг - Калья Буйюкаксай Запланирован -:- Запланирован
12:15 Ана Конюх - Анастасия Гасанова Запланирован -:- Запланирован
13:00 Валерия Савиных - Арина Родионова Запланирован -:- Запланирован
13:30 Kamilla Rakhimova - Магдалена Фреч Запланирован -:- Запланирован
14:15 Alina Charaeva - Жаклин Адина Кристиан Запланирован -:- Запланирован
WTA 2021 (Guadalajara, Mexico)
03:00 Эжени Бушар - Сара Соррибес Тормо Запланирован -:- Запланирован
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Федерер: «Сейчас Надаль и Джокович равняются на меня»

Швейцарец прокомментировал борьбу за звание лучшего теннисиста в истории

Теннис ATP
13 марта 2021г. 13:58
Федерер: «Сейчас Надаль и Джокович равняются на меня»
Роджер Федерер / фото - Eurosport

Шестая ракетка мира, легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал соперничество внутри «Большой тройки» за звание лучшего теннисиста в истории. Цитирует Федерера портал Tennis Majors.

«Интересный спор. В последнее время Рафа и Новак творят нечто невероятное. Они уже не молоды, но не собираются сдавать позиции. Джоковича победил в Австралии, Надаль – в Париже. Они на пике, и это только на пользу теннису.

Меня же сейчас больше волнует здоровье. Я тоже думал о рекордах, когда подбирался к результату Сампраса. После того, как ты его побил, тебе остаётся только двигаться дальше. Возможно, сейчас они равняются на меня, как я когда-то на Пита.

Конечно, мне бы хотелось сохранить свои рекорды, но они пришли в теннис, чтобы их побить. Джокович и Надаль творят невероятные вещи. Надеюсь, они продолжат побеждать и в конце будут довольны своими карьерами. Мне и самому хочется уйти без сожалений. И в этом плане меня уже ничто не волнует».

Напомним, Федерер снялся с турнира в Дубае.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак

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Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер

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