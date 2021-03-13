Федерер: «Сейчас Надаль и Джокович равняются на меня»
Швейцарец прокомментировал борьбу за звание лучшего теннисиста в истории
Шестая ракетка мира, легендарный швейцарец Роджер Федерер прокомментировал соперничество внутри «Большой тройки» за звание лучшего теннисиста в истории. Цитирует Федерера портал Tennis Majors.
«Интересный спор. В последнее время Рафа и Новак творят нечто невероятное. Они уже не молоды, но не собираются сдавать позиции. Джоковича победил в Австралии, Надаль – в Париже. Они на пике, и это только на пользу теннису.
Меня же сейчас больше волнует здоровье. Я тоже думал о рекордах, когда подбирался к результату Сампраса. После того, как ты его побил, тебе остаётся только двигаться дальше. Возможно, сейчас они равняются на меня, как я когда-то на Пита.
Конечно, мне бы хотелось сохранить свои рекорды, но они пришли в теннис, чтобы их побить. Джокович и Надаль творят невероятные вещи. Надеюсь, они продолжат побеждать и в конце будут довольны своими карьерами. Мне и самому хочется уйти без сожалений. И в этом плане меня уже ничто не волнует».
Напомним, Федерер снялся с турнира в Дубае.
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