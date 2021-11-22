Федерер: «Сожалею, что сидел дома, а не играл на Итоговом»

Швейцарец досрочно завершил сезон

Фото: АТР

Двадцатикратный победитель турниров серии Большого шлема Роджер Федерер признался, что хотел бы сыграть на US Open и Итоговом турнире. Слова швейцарца приводит Tennis World:

«Говорят, что на US Open и Итоговом были быстрые корты. Видимо, у меня были шансы нормально там сыграть. Это часть тенниса. У меня и так хорошая карьера – побеждал на всех кортах. Но я все равно жалею, что на прошлой неделе сидел дома, а не играл в Турине».

Федерер – единственный игрок, выигрывавший Итоговый турнир шесть раз.

Напомним, в конце лета 40-летний теннисист перенес третью операцию на колене, из-за которой пропустит Australian Open и Roland Garros.

В этом сезоне Федерер сыграл только на турнирах в Дохе, Женеве и Галле, а также выступил на Roland Garros и Wimbledon. По итогам года швейцарец впервые с 2017 года покинул топ-10 рейтинга.