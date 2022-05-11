Федерер стал самым высокооплачиваемым теннисистом-2022, не выиграв ни одного трофея

Заработок за турниры составил менее миллиона долларов

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Портал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов за 2022 год.



Теннис представлен тремя игроками – место нашлось Роджеру Федереру, Наоми Осаке и Серене Уильямс. Федерер, который за календарный год благодаря своим выступления получил 724 тысячи долларов получил 85 миллионов долларов благодаря спонсорским контрактам, что позволило ему занять 8 место в списке.

Схожая ситуация и у Осаки и Уильямс – японка заработала на корте 1,2 миллиона долларов, а вне него 52 миллиона, американка с 270 тысячам долларов призовых добавила еще 35 миллионов от спонсоров.

Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина пропустит Roland Garros.