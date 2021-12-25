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Федерер: «В детстве я жаловался на каждый проигранный мяч»
Швейцарец – о начале своей теннисной карьеры
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер в интервью порталу Tennis World рассказал о своей юности и начале теннисной карьеры.
«В юности я жаловался на каждое проигранное очко. Я мог истерить, нецензурно выражаться и плакать. Не знаю, как мне удалось повзрослеть и начать вести себя лучше. Тогда я терял слишком много энергии – все уходило на крики и слёзы.
Сейчас я спокоен. Могу давать пресс-конференции после поражений на Roland Garros и Wimbledon. Сейчас мне скорее приходится заставлять себя проявлять эмоции, я слишком спокоен на корте».
Напомним, экс-третья ракетка мира Раонич снялся с Australian Open.
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