Федерер – вне топ-10. Как бы выглядел рейтинг АТР, если бы его не «заморозили» в 2020 году
В начале 2020 года из-за пандемии коронавируса рейтинг АТР был «заморожен», так как многие игроки не могли принимать участия во всех турнирах. Теннисисты могли лишь набирать рейтинговые очки.
Портал Tennis представил рейтинг АТР, если бы в нем игроки могли терять очки. Роджер Федерер не выходил на корт из-за травмы больше года и уже покинул бы первую десятку.
1. Новак Джокович (Сербия) — 5830.
2. Даниил Медведев (Россия) — 5495.
3. Андрей Рублeв (Россия) — 3825.
4. Доминик Тим (Австрия) — 3535.
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 3300.
6. Александр Зверев (Германия) — 3115.
7. Стефанос Циципас (Греция) — 2795.
8. Диего Шварцман (Аргентина) — 2210.
9. Милош Раонич (Канада) — 1505.
10. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1500.
В актуальном женском рейтинге WTA Эшли Барти занимает первую строчку.