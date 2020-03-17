Федерер – вне топ-10. Как бы выглядел рейтинг АТР, если бы его не «заморозили» в 2020 году

Джокович, конечно же, на первом месте

Роджер Федерер / фото - Getty Images В начале 2020 года из-за пандемии коронавируса рейтинг АТР был «заморожен», так как многие игроки не могли принимать участия во всех турнирах. Теннисисты могли лишь набирать рейтинговые очки. Портал Tennis представил рейтинг АТР, если бы в нем игроки могли терять очки. Роджер Федерер не выходил на корт из-за травмы больше года и уже покинул бы первую десятку. 1. Новак Джокович (Сербия) — 5830. 2. Даниил Медведев (Россия) — 5495. 3. Андрей Рублeв (Россия) — 3825. 4. Доминик Тим (Австрия) — 3535. 5. Рафаэль Надаль (Испания) — 3300. 6. Александр Зверев (Германия) — 3115. 7. Стефанос Циципас (Греция) — 2795. 8. Диего Шварцман (Аргентина) — 2210. 9. Милош Раонич (Канада) — 1505. 10. Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1500. В актуальном женском рейтинге WTA Эшли Барти занимает первую строчку.

Антон Кривенко