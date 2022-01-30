Федерер: «Я горжусь играть с Надалем в одну эпоху»

Роджер Федерер / фото - tennishead.net

Легендарный швейцарец Роджер Федерер в Instagram поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Australian Open.

Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона. Твое невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям, как и ты меня в последние 18 лет. Уверен, у тебя впереди еще другие победы, а пока наслаждайся этой!»