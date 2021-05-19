Федерер: «Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой. Я бы не хотел сразу с ними бороться»
Федерер: «Я точно не выиграю Roland Garros, даже не ставлю такую цель»
Швейцарец только возвращается в прежнюю форму
Роджер Федерер / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер высказался о своем участие в следуюещем турнире Большого Шлема – Roland Garros. Швейцарец понимает, что врядли победит, ведь только возвращается в форму. Слова Роджера приводит Tennis Majors.
«Я слишком мало играю и адекватно оцениваю свой уровень. Мне нельзя даже думать о победе на Roland Garros. Я точно не возьму титул в Париже и даже не ставлю себе такую цель. Нужно быть реалистом.
Если кто-то думает, что я могу победить на "Ролан Гаррос", этот человек ошибается. Разное случается, но никогда ещё 40-летний теннисист не пропускал полтора года, а потом не брал вот так титул.
Сезон для меня начнется на траве. Сейчас я просто провожу матчи и восстанавливаюсь. Нужно следить за реакцией организма и принимать правильные решения».
У Федерера в активе 1 победа на Открытом чемпионате Франции в 2009 году.
Роджер покинул грунтовый турнир в Лионе после первого круга.
Комментарии 0