Федерер: «Я точно не выиграю Roland Garros, даже не ставлю такую цель»

Роджер Федерер / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер высказался о своем участие в следуюещем турнире Большого Шлема – Roland Garros. Швейцарец понимает, что врядли победит, ведь только возвращается в форму. Слова Роджера приводит Tennis Majors.

Если кто-то думает, что я могу победить на "Ролан Гаррос", этот человек ошибается. Разное случается, но никогда ещё 40-летний теннисист не пропускал полтора года, а потом не брал вот так титул.

Сезон для меня начнется на траве. Сейчас я просто провожу матчи и восстанавливаюсь. Нужно следить за реакцией организма и принимать правильные решения».