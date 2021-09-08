Фернандес – о победе в четвертьфинале US Open: «Весь матч я очень нервничала»
Представительница Канады Лейла Фернандес прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и выход в полуфинал US Open.
Канадку цитирует портал Eurosport:
«Честно, я понятия не имею, что сейчас чувствую. Весь матч я очень нервничала, старалась делать то, что мне сказал делать тренер.
Спасибо нью-йоркским болельщикам, которые меня поддерживали, боролись за меня и не сдавались. Благодаря вам мне удалось прорваться.
Папа мне много всего сказал, но сегодня он велел выходить на корт, получать удовольствие, биться за каждый мяч, за каждое очко: «Сегодня твой первый четвертьфинал, сделай так, чтобы он не стал последним. Бейся за мечту».
Свитолина – отличная теннисистка. Она всегда борется, все тащит, она заслужила место в четвертьфинале, и для меня было честью провести с ней бой. Я сказала себе верить в свои удары. Даже если проиграю, нужно атаковать. И я рада, что так делала».
Лейла Фернандес обыграла Элину Свитолину в четвертьфинале US Open.
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