Фернандес – о победе в четвертьфинале US Open: «Весь матч я очень нервничала»

Лейла Фернандес / фото - newsclay.com

Представительница Канады Лейла Фернандес прокомментировала победу над первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и выход в полуфинал US Open.

Канадку цитирует портал Eurosport:

Спасибо нью-йоркским болельщикам, которые меня поддерживали, боролись за меня и не сдавались. Благодаря вам мне удалось прорваться.

Папа мне много всего сказал, но сегодня он велел выходить на корт, получать удовольствие, биться за каждый мяч, за каждое очко: «Сегодня твой первый четвертьфинал, сделай так, чтобы он не стал последним. Бейся за мечту».

Свитолина – отличная теннисистка. Она всегда борется, все тащит, она заслужила место в четвертьфинале, и для меня было честью провести с ней бой. Я сказала себе верить в свои удары. Даже если проиграю, нужно атаковать. И я рада, что так делала».