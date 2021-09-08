Фернандес – о победе в четвертьфинале US Open: «Весь матч я очень нервничала»
Фернандес: «Я умею использовать энергию толпы в своих целях»
19-летняя теннисистка сотворила три кряду сенсации на US Open
18:53
Фото: пресс-служба US Open
19-летняя теннисистка Лейла Фернандес рассказала, что ей нравится играть на больших стадионах при заполненных трибунах. Слова канадки приводит пресс-служба US Open:
«Если честно, то я с самого детства мечтала выступать на центральных кортах крупнейших арен на глазах у родителей. Даже в школе я постоянно участвовала в разных спектаклях, танцевала и пела, только ненавидела презентации перед классом. То есть, я всегда получала удовольствие от таких вещей. Со временем я научилась использовать энергию болельщиков в своих целях, даже если они поддерживают не меня».
Напомним, на Открытом чемпионате США Фернандес сначала обыграла Наоми Осаку, а затем победила Анжелик Кербер.
В четвертьфинале Лейла встретилась с украинкой Элиной Свитолиной и ее также одолела.
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