Медведев: «Надаль словно идеальный человек»
Феррер: «Надаль будет величайшим игроком в истории, если выиграет Australian Open»
В финале турнира Рафаэль встретится с Даниилом Медведевым
21:00
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Испанский теннисист Давид Феррер считает, что его именитый соотечественник Рафаэль Надаль станет величайшим игроком в истории, если завоюет титул чемпиона Australian Open.
Феррера цитирует El Larguero:
«Если Рафа выиграет в воскресенье, то дебаты о величайшем игроке в истории можно заканчивать. Если только Джокович в итоге не обойдет его, то Надаль будет величайшим игроком в истории».
В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым.
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