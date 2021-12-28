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Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open

Это не Даниил Медведев
Теннис Grand Slam
14:22
Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open
Фото: Jávea.com

Бывший третья ракетка мира Давид Феррер считает, что Рафаэль Надаль способен выиграть Australian Open, даже если в турнире примет участие девятикратный победитель австралийского мэйджора Новак Джокович. Слова Феррера приводит Sky Sports:

«На данный момент Джокович играет хорошо. У него все в порядке со здоровьем. Но я думаю, что у Рафаэля Надаля также есть шансы выиграть Australian Open».

Напомним, Джокович может пропустит Australian Open из-за нежелания вакцинироваться. Впрочем, Надаль также рискует не сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Сергей Остапенко
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Теги

Рафаэль Надаль Новак Джокович

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