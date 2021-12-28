Рафаэль Надаль показал, как празднует Рождество
Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open
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14:22
Фото: Jávea.com
Бывший третья ракетка мира Давид Феррер считает, что Рафаэль Надаль способен выиграть Australian Open, даже если в турнире примет участие девятикратный победитель австралийского мэйджора Новак Джокович. Слова Феррера приводит Sky Sports:
«На данный момент Джокович играет хорошо. У него все в порядке со здоровьем. Но я думаю, что у Рафаэля Надаля также есть шансы выиграть Australian Open».
Напомним, Джокович может пропустит Australian Open из-за нежелания вакцинироваться. Впрочем, Надаль также рискует не сыграть на Открытом чемпионате Австралии.
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