Отец Федерера: «Роджер занимается физподготовкой и постепенно возвращается в форму»
Феррер: «У меня есть сомнения, что Федерер сыграет на Wimbledon»
Экс-третья ракетка мира дал свой прогноз на следующий сезон
Давид Феррер / фото - Getty Images
Экс-третья ракетка мира Давид Феррер в интервью порталу Tennis World поделился ожиданиями от следующего сезона, а также о дальнейших перспективах Роджера Федерера в Туре.
«В следующем году борьба в Туре будет более равной. Одна из главных проблем? Роджер Федерер не сыграет в Австралии и может пропустить Wimbledon. У меня есть сомнения, что он сыграет в Лондоне.
Сейчас Джокович играет круто, это лучший теннисист планеты. Но я верю в шансы Рафы Надаля на «Шлемах».
Напомним, Федерер рассказал о своем скверном характере.
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