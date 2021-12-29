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Феррер: «У меня есть сомнения, что Федерер сыграет на Wimbledon»

Экс-третья ракетка мира дал свой прогноз на следующий сезон
Теннис ATP
17:59
Феррер: «У меня есть сомнения, что Федерер сыграет на Wimbledon»
Давид Феррер / фото - Getty Images

Экс-третья ракетка мира Давид Феррер в интервью порталу Tennis World поделился ожиданиями от следующего сезона, а также о дальнейших перспективах Роджера Федерера в Туре.

«В следующем году борьба в Туре будет более равной. Одна из главных проблем? Роджер Федерер не сыграет в Австралии и может пропустить Wimbledon. У меня есть сомнения, что он сыграет в Лондоне.

Сейчас Джокович играет круто, это лучший теннисист планеты. Но я верю в шансы Рафы Надаля на «Шлемах».

Напомним, Федерер рассказал о своем скверном характере.

Источник: GoTennis Михаил Рыбак
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Роджер Федерер Давид Феррер

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