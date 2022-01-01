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Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»

Австралийский теннисист – о следующем поколении игроков
Теннис ATP
18:27
Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»
Марк Филиппуссис / фото - Getty Images

Известный австралийский теннисист Марк Филиппуссис в интервью Tennis World USA высказался о новом поколении игроков, отметив самых ярких представителей.

«Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас. Но есть и другие ребята, которые не так стабильны, как эти трое. 

Больше всего мне нравится Циципас. У него отличный теннис и огромная страсть к спорту. Для него очень важно все, что происходит на корте, и это заметно. Он очень красиво двигается и не боится выходить к сетке».

Напомним, Шварцман выбрал своего любимого игрока «Большой тройки».

 

Михаил Рыбак
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Теги

Стефанос Циципас Александр Зверев Даниил Медведев

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