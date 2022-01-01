Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»

Марк Филиппуссис / фото - Getty Images

Известный австралийский теннисист Марк Филиппуссис в интервью Tennis World USA высказался о новом поколении игроков, отметив самых ярких представителей.

Больше всего мне нравится Циципас. У него отличный теннис и огромная страсть к спорту. Для него очень важно все, что происходит на корте, и это заметно. Он очень красиво двигается и не боится выходить к сетке».