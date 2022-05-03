Смена первой ракетки Украины, Алькарас после первого титула Masters вплотную приблизился к топ-10 ATP
Финалист US Open-2017 и Wimbledon-2018 принял решение завершить профессиональную карьеру
35-летний южноафриканец последний матч сыграл на турнире в Майами
Кевин Андерсон / Фото - TwitterФиналист US Open-2017 и Wimbledon-2018, южноафриканский теннисист Кевин Андерсон в Twitter сообщил о завершении спортивной карьеры.
«Я так благодарен за все прекрасные события, которые произошли со мной благодаря тому, что я был частью этого вида спорта. В детстве папа часто говорил мне, что об успехе судят не по результатам, а по усилиям и жертвам, которые потребовались для того, чтобы достичь своего максимума. Я сделал все что мог».
За 15 лет в мужском Туре Кевин заработал 18 млн долларов призовых.
35-летний Андерсон является чемпионом семи турниров ATP и экс-пятой ракеткой мира в одиночном разряде. Свой последний матч на данный момент он сыграл во втором раунде Masters в Майами, где проиграл Франциско Черундоло.
Накануне экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский жестко ответил «коллеге по цеху» Рафаэлю Надалю, который считает неправильным решение отстранить российских теннисистов от участия на Wimbledon.