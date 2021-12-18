Стаховский может завершить выступления в одиночном разряде после Australian Open
Финалистка Australian Open-2021 не примет участия на предстоящем «мэйджоре»
Место американки в основе турнира займет Цзян Ван
09:57
Дженнифер Брэди / Фото - inquirer25-я ракетка мира, американская теннисистка Дженнифер Брэди не сыграет на Australian Open-2022.
В последний раз американка выходила на корт в августе на турнире в Цинциннати, где не смогла доиграть матч второго раунда против латвийки Елены Остапенко.
Место Брэди в основной сетке «мэйджора» займет китаянка Цзян Ван.
Напомним, Брэди в минувшем розыгрыше Australian Open дошла до финала, где уступила японке Наоми Осаке.
А тем временем чемпионка US Open Эмма Радукану сдала положительный тест на коронавирус.
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