Костюк: «После качелей в первом раунде Australian Open теперь мне будет проще»
Финалистка US Open-2021 сенсационно проиграла 133-й ракетке мира на старте Australian Open
Хозяйка кортов вышла во второй раунд австралийского «мэйджора»
07:18
Лейла Фернандес / Фото - sportsnet.ca24-я ракетка мира, канадская теннисистка Лейла Фернандес проиграла австралийке Мэддисон Инглис со счетом 4:6, 2:6 в первом раунде Australian Open.
За чуть менее полутора часа матча Фернандес дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. В свою очередь, 133-й номер рейтинга WTA выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта.
После этой победы Инглис сократила отставание в очных встречах теннисисток.
Во втором раунде австралийского «мэйджора» Инглис встретится с американкой Хейли Баптист, которая переиграла француженку Каролин Гарсию (4:6, 7:6(4), 6:3).
Ранее София Кенин неожиданно проиграла своей соотечественнице Мэдисон Киз (6:7(2), 5:7) в первом раунде Australian Open.