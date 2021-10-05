Свитолина проиграла Жабер и отдалилась от Итогового турнира
Финалистка Wimbledon квалифицировалась на Итоговый турнир
Плишкова стала четвертой участницей соревнования
Каролина Плишкова / Фото: USTA
Третья ракетка мирового рейтинга Каролина Плишкова квалифициовалась на Итоговый турнир WTA, сообщает официальный сайт WTA. Финалистка Wimledon-2021 в пятый раз отобралась на соревнование.
Чешка стала четвертой участницей турнира в Гвадалахаре, Мексика. Ранее место себе гарантировали Эшли Барти, Арина Соболенко и Барбора Крейчикова.
Напомним, что в 2019 в финале Итогового турнира WTA Барти обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину 6:4, 6:3.
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