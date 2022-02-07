Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»

Фабио Фоньини / фото - Getty Images

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о матче испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.

Фоньини цитирует gazzetta.it:

Помимо всего прочего, именно он убедил меня сделать операцию на голеностопах. Мы говорили об этом во время турнира в Монреале и его мнение было для меня очень важным. Наш стиль очень требователен к физической подготовке – мы не из тех, кто пробивает мощно, наша игра основана на беге. Если ты не в порядке, приходится тратить много сил. Для такого чемпиона, как он, с одной стороны это легко – в психологическом плане он с другой планеты. После всего того, через что он прошел, его победа лишает вас дара речи – можно только им восхищаться».