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Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»

Итальянский теннисист рассказал о влиянии легендарного испанца
Теннис ATP
22:20
Фоньини: «Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль»
Фабио Фоньини / фото - Getty Images

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о матче испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.

Фоньини цитирует gazzetta.it:

«Он – невероятный борец. Сложно подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Надаль. Такого могут достичь только величайшие чемпионы. Да, он проигрывал 0:2 по сетам, у Медведева были брейкпоинты, чтобы повести 4:2 в третьей партии, но Рафа не сдавался. Недостаточно просто переигрывать Надаля, ты должен его буквально одолеть. Он изматывает тебя, физически и ментально. Я горжусь, что сумел обыграть Надаля в Монте-Карло. Только Джоковичу или Федереру удавалось остановить эту соревновательную энергию, которая есть в Надале.

Помимо всего прочего, именно он убедил меня сделать операцию на голеностопах. Мы говорили об этом во время турнира в Монреале и его мнение было для меня очень важным. Наш стиль очень требователен к физической подготовке – мы не из тех, кто пробивает мощно, наша игра основана на беге. Если ты не в порядке, приходится тратить много сил. Для такого чемпиона, как он, с одной стороны это легко – в психологическом плане он с другой планеты. После всего того, через что он прошел, его победа лишает вас дара речи – можно только им восхищаться».

Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.

Рене Тер Велде
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Фабио Фоньини Рафаэль Надаль

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