Француз благодаря невероятной поддержке болельщиков ушел с 0:5 и добыл самую большую победу в карьере

А еще говорят, что теннис только для аристократов

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В эти дни в Париже проходит заключительный Masters сезона.

Выступление на турнире продолжает только один представитель Франции – 103 ракетка мира Юго Гастон. Этот 21-летний теннисист впервые в карьере вышел в четвертьфинал Masters, обыграв самого перспективного игрока поколения Карлоса-Алькараса.

Здесь примечательна не сама победа, а то, благодаря чему Гастон ее добыл. В первом сете француз дважды проигрывал с брейком, но сумел вернуться и взял партию.

Во второй партии Гастон уступал 0:5, однако взял семь геймов кряду, 20 очков из 21 возможного и выиграл встречу – 6:4, 7:5. Кажется, что подобное вряд ли было бы возможным без дикой поддержки зрителей на трибунах.

Болельщики просто сходили с ума, устроив настоящий ад для 18-летнего Карлоса-Алькараса, который во время одного из переходов едва не расплакался.

В общем, атмосфера не уступала тому, что происходит в футболе в самых принципиальных дерби.

После матча Гастон признался, что его победа принадлежит зрителям:

«Если честно, этой победой я обязан зрителям. Не могу передать, как сильно я вам благодарен. Моя футболка для третьего сета уже была готова, но я услышал, как зрители стали просить о камбэке. Я подумал: почему нет?»