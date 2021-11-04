Фритц неожиданно обыграл чемпиона Индиан-Уэллса и вышел в четвертьфинал Masters в Париже

Дальше американскому теннисисту предстоит встретиться с Новаком Джоковичем

Фото: пресс-служба турнира

Американский теннисист Тэйлор Фритц довольно неожиданно обыграл 13-ю ракетку мира Кэмерона Норри и пробился в четвертьфинал Masters в Париже – 6:3, 7:6(3).

Счет в личных встречах теннисистов стал 4:4. Напомним, Норри является чемпионом Masters Индиан-Уэллсе.

В четвертьфинале Фритц сыграет против первой ракетки мира Новака Джоковича, который пропустил предыдущий раунд из-за травмы Гаэля Монфиса.

Фритц и Джокович в третий раз встретятся в этом сезоне. На Australian Open и турнире в Риме сильнее был серб, однако каждый раз американец доставлял первой ракетке мира довольно существенные проблемы.