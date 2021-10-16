Фритц – о четвертьфинале со Зверевым: «Это лучшая победа в моей карьере»

Американец сенсационно выбил 4-ю ракетку мира из Masters

Тэйлор Фриц / фото - Getty Images

4-я ракетка мира, немец Александр Зверев сенсационно проиграл Тэйлору Фрицу (ATP 39) в четвертьфинале турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе. В послематчевом интервью пресс-службе ATP Фриц заявил, что это лучшая победа в его карьере.

«Рад, что сумел уйти в матчболов. На своей подаче Саша сделал двойную, а когда матчбол был на моей подаче, я смог провести отличный розыгрыш. В том эпизоде я мог ошибиться, но в итоге сыграл здорово. Я сказал себе, что нужно обязательно выиграть этот гейм и двигаться дальше. Очевидно, что Зверев стоит высоко в рейтинге, а я никогда не выступал на подобной стадии. Это лучшая победа в моей карьере. Чувствую себя прекрасно. Приятно вновь ощущать уверенность в своих силах».

Напомним, Зверев также подвел итоги этого матча.

В полуфинале Фриц сыграет против Николоза Басилашвили.

