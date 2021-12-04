ФТР стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

Даниил Медведев уверенно обыграл Янна-Леннарда Штруффа

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Сборня Федерации тенниса России стала вторым финалистом Кубка Дэвиса, добыв досрочную победу над Германией.

Второе очко ФТР принес Даниил Медведев, который в двух партиях обыграл Янна-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час и 6 минут. За это время Медведев выполнил 7 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Его соперник сделал 5 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал 1 брейк-поинт.

Таким образом, ФТР досрочно обыграла Германию со счетом 2:0. Парный матч уже ни на что повлиять не может.

Напомним, в финале россияне встретятся со сборной Хорватии.